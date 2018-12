Raubritterball 2019

Raubritterball der Hörbranzer Raubritter am Samstag den 12.01.2019 im Leiblachtalsaal

Die Raubritter aus Hörbranz laden Damen in edlen Abendkleidern und Herren in noblen Anzügen zu der außergewöhnlichen und einzigartigen Ballnacht in den festlich geschmückten Leibachtalsaal, mit Life-Tanzmusik und abwechslungsreichem Unterhaltungs- und Showprogramm! Genießen sie den unvergleichlichen Abend in Hörbranz, schnüren sie ihre Tanzschuhe für die Top-Tanzband, lassen sie sich mit ausgesuchten Weinen verwöhnen, freuen sie sich auf interessante Gespräche und verbringen sie Zeit mit Bekannten und Freunden!