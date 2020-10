Raubritter wieder auf der Ruggburg

Burgbesitzer Heinz Breckling führt die Hörbranzer Raubritter zur Ruine Ruggburg

Im Spätherbst 2020 waren nach langer Zeit wieder Raubritter auf der Rugggburg. Dieses Mal aber in friedlicher Absicht, es wurden keine Händler überfallen und auch kein Wegzoll verlangt. Die Hörbranzer Raubritter, die große Faschingsgilde und Prinzenpaarmacher aus dem Leiblachtal, durften mit Burgbesitzer Heinz Breckling die Ruine Ruggburg besichtigen. Natürlich zu Fuß wanderte die Gruppe, nur von einem Verpflegungswagen begleitet, bei kaltem Wetter und stürmischem Wind bereits im Herbst 2020 über den Halbenstein zur Burg. Dort wartete bereits Heinz Breckling auf die Raubritter. Knapp 100.000 Interessierte besichtigten bisher die Reste der großen Spornburg, die an der alten oberen Tiroler Salzstraße die früher von Bad Hall bis nach Lindau führt, liegt. Schon auf dem Weg zur Ruine konnte der Burgbesitzer viel Interessantes berichten. So reichte einmal der Bodensee bis zum Bergsporn, auf dem dann die Ruggburg entstanden ist. Bei der Ruine gab es viele Geschichten über und von der Raubritterburg, ihre Besitzer, zu den der bekannte Hans von Rechberg gehörte, die Zerstörung, den nie gefundenen Geheimgang und einige ungewöhnlichen Episoden aus vergangenen Jahren. Heinz Breckling, der perfekte Burgführer, der keine Frage unbeantwortet ließ, glänzte mit seinem fast unglaublichen Wissen und seiner humorigen Art, so das Wind und Wetter in den Hintergrund rückten. Nach dem interessanten Nachmittag hieß es für die Raubritter aus Hörbranz nicht nur Abschied von der Ruine Ruggburg zu nehmen. Ein Raubritter verlässt die Ritterrunde und somit war die Wanderung zur Burg der letzte gemeinsame Ausflug. Ritter Joachim, der ruhmreiche Drachentöter, zieht in die Ferne und hinterlässt eine Lücke in der Tafelrunde. Auf dem Rückmarsch nach Hörbranz konnten noch Geschichten und Pläne mit dem Auswanderer ausgetauscht werden.