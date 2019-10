Raub in Tschagguns: 16-Jähriger sticht auf Bekannten ein

Schruns - Beamte der Polizeiinspektion Schruns konnten einem 16-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Montafon einen Raub nachweisen.

Der Jugendliche suchte am Freitag seinen 21-jährigen Bekannten an dessen Wohnadresse in Tschagguns auf und fragte ihn - wie schön öfters zuvor - um Bargeld.