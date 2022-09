Raub in Bregenz - Prozess mit falschem Angeklagten

Dass der Angeklagte, welcher siebenfach vorbestrafte ist, scheint mehr als fraglich.

Im November vergangenen Jahres besucht ein 41-jähriger selbständiger Berater ein Restaurant in der Bregenzer Innenstadt. Nachdem er zwei Bier konsumierte, überlegte er, ob er nicht ein Taxi rufen sollte. Als er mit dem Handy beschäftigt ist, zieht ihn plötzlich jemand an der Jacke, verpasst ihm einen Schlag in den Magen. Als sich das Opfer darauf hin übergeben muss, zieht ihm der Unbekannte die Geldtasche aus der Hosentasche. Nun ist fraglich, wer die Brieftasche geraubt hat. Das Verfahren brachte bislang keine Klarheit.