Raub auf Passanten in Bregenz

In Bregenz wurde am Donnerstagabend ein Mann von einem Unbekannten verletzt und ausgeraubt.

Am 18.11.2021 gegen 22.20 Uhr hielt sich ein 41-jähriger Mann in Bregenz in der Nepomukgasse auf, als ihm ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann mit schwarzer Hautfarbe einen Faustschlag in die Magengegend versetzte und dessen Geldbörse raubte. Der leicht verletzte 41-Jährige verständigte die Polizei, die bereits auf dem Anfahrtsweg einen Tatverdächtigen anhalten und festnehmen konnte. Der 45-jährige Beschuldigte wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden.