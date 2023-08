Der mysteriöse Flugzeugabsturz erreicht eine neue Ebene der Kuriosität. Der verstorbene Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin könnte möglicherweise seinen eigenen Tod inszeniert haben, spekulieren Beobachter. Ein zweites Flugzeug, das nach dem Absturz des ersten sicher in Moskau landete, wirft Fragen auf. Sind die Gerüchte um Prigoschins Verschwinden begründet oder ist alles nur ein taktisches Manöver?

Ein Abgrund an Möglichkeiten: Hat Russlands mächtiger Mann, Wladimir Putin, in einem drastischen Zug Jewgeni Prigoschin eliminiert? Die Motive sind vielfältig, doch von Skrupeln ist wenig bekannt.

D er inszenierte Abgang?

Flugzeuge im Fokus

Zweifel entstehen aufgrund neuer Informationen: Ein zweites Flugzeug befand sich zur gleichen Zeit in der Luft. Dieses landete sicher in Moskau, während die erste Maschine abstürzte. Ein möglicher Schlüssel zur Lösung des Rätsels?

Spekulationen um Prigoschins Position mehren sich. Der Telegram-Kanal der Söldner-Gruppe "The Grey Zone" facht die Debatte an und legt nahe, dass Prigoschin womöglich nicht an Bord der abgestürzten Maschine war.