Rassismus-Eklat in Dornbirn: Feiger Akt von Vandalismus

Am Wochenende zerstörten Unbekannte die "Kein Platz für Rassismus"-Bank am Achdamm. Stadtrat Aaron Wölfling verurteilt die Aktion aufs Schärfste.

Am Achdamm wurde die mit dem Slogan "Kein Platz für Rassismus" bedruckte Rückenlehne abgesägt. ©Dornbirner Jugendwerkstätten

Aaron Wölfling: "Hass und Hetze

haben in Dornbirn keinen Platz"

Vergangenes Wochenende wurde am Dornbirner Achdamm eine solche Sitzgelegenheit massiv beschädigt, und genau jene Rückenlehne, die mit dem Schriftzug "Kein Platz für Rassismus" bedruckt war, abgesägt. Für Aaron Wölfling, Dornbirner Jugendstadtrat, ein feiger Akt des Vandalismus, wie er gegenüber VOL.AT ausführt: "Meine Ansage an die Vandalen: Hass und Hetze haben in Dornbirn keinen Platz! Dafür stehen auch unsere 'Kein Platz für Rassismus'-Bänke. Die Dornbirner Jugend lässt sich von solchen Aktionen nicht einschüchtern und steht weiter ein für ein respektvolles und weltoffenes Dornbirn!"