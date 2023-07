Raskin war unbezwingbar, Teamwertung an Montfort

Das dreitägige Springreitturnier am Pferdehof Bösch brachte Reitsport vom Feinsten und einen neuen Zuschauerrekord.

RANKWEIL. Am vergangenen Wochenende fand auf dem Pferdehof Bösch in Rankweil das diesjährige dreitägige Springturnier statt. Teil eins der Reitsportveranstaltung brach alle Rekorde. Mit neun teilnehmenden Mannschaften im landesweiten Bewerb der besten Teams beteiligten sich noch nie soviele Vereine wie diesmal am prestigeträchtigen Event. Bei Traumwetter verzeichnete der Veranstalter der Gespannfahrverein Montfort auch eine neuen Rekord an Zuschauern. Bei 23 verschiedenen Bewerben war für jeden Starter etwas dabei. Insgesamt konnten 749 Starts aus drei verschiedenen Ländern Österreich, Schweiz und Deutschland verbucht werden. Den Hauptbewerb, gesponsert von der Firmer Schratter aus Weiler, über eine Höhe von 1,40 Metern konnte der Meininger Rob Raskin vom Rostelhof in Meiningen mit seinem Pferd Bijou d´Alme im Stechen für sich entscheiden. Den zweiten Platz holte sich die Vorderländerin Monika Niederländer und den dritten Platz ging an die Vorjahressiegerin Sophia Heller aus der Schweiz. Am Samstag fand das Finale des Charity-Cup zugunsten der Vorarlberger Kinderkrebshilfe statt. Die Bregenzerwälderin Sarah Kirchmann konnte den Pokalsieg für sich entscheiden. Als Abschluss wurde der neue Champion in der besten Vorarlberger Mannschaft gekürt. Souverän gewann das Quintett des Gespannfahrverein Montfort mit Mannschaftsführer Alexander Bösch und den Reitern Amanda Bamberger, Sabrina Düringer, Sarah Kirchmann, Stephanie Kirchmann und Clara Tschanett die Goldmedaille und stand verdientermaßen auf dem obersten Thron. Sie schafften es als einzige Mannschaft an beiden Tagen fehlerfrei zu bleiben. Die Silbermedaille holte sich nach einem rasanten Stechen die Mannschaft des Vereins Eichenhof Dornbirn, Bronze ging an die fünf Sportler vom Birkenhof Dornbirn. Nach diesem gelungenen Wochenende wartet auf das Organisationsteam mit Alexander Bösch an der Spitze und vielen ehrenamtlichen Helfern zum Abschluss die mehr als zwanzig Dressurbewerbe. Dabei hofft der Veranstalter Gespannfahrverein Montfort auf das Double und den abermaligen Sieg in der Vorarlberger Mannschaftswertung.VN-TK