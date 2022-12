Raser-Rausch "Need for Speed: Unbound" im Game-Test

Fulminante Rückkehr des Street-Racing-Kults mit neuer Graffiti-Grafik und viel Feintuning!

(PC, PS5 & XBSX) Die „Need for Speed“-Franchise hat mittlerweile schon 28 Jahre auf dem Buckel. Umso wichtiger war es, dass sich das neue Game auf die alten Stärken (Straßenrennen) besinnt, sich bei Präsentation und Gameplay weiterentwickelt. Die gut dosierte Experimentierfreude von des Arcade-erfahrenen Spielestudios Criterion Games hat sich bei „Unbound“ jedenfalls gelohnt. Das Game macht ganz im „Fast & Furious“-Stil Spaß wie in alten Tagen und besticht dabei durch seinen ganz eigenen Charme.

Wie üblich in Rennspielen lassen sich alle Probleme mit Vollgas lösen: In "Unbound" geht es darum, zum besten Straßenraser zu avancieren, seine Flitzer zu tunen, der Polizei davonzufahren und am Schluss das große Rennen zu gewinnen. Die Story wirkt auf den ersten Blick 08/15, überrascht dann aber durch ausreichend Tiefgang und charismatische Figuren. Dank des neuen Comic-Stils verzeiht man auch die übertriebene Coolness. Beim Fahren wirken die Graffiti-Effekte (z.B. Flügel beim Sprung) überraschend stimmig.