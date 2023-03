"Raser" mit fast 100 km/h am Lochauer Seeufer "ertappt"

Der Tempo-Anzeiger am Bregenzer Seeufer zeigt 99 km/h, der Smiley blickt böse. Eigentlich gilt hier eine Beschränkung von 30 Stundenkilometern.

Eine Szene, aufgenommen auf der Bregenzer Straße in Lochau in Blickrichtung Bregenz zeigt den normalen Verkehr auf der L190, der an dieser Stelle mit 30 km/h, oder leicht schneller, über die Landesstraße rollt.