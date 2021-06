Rasen, Alkohol & Co. – so hoch sind die Strafen im Ausland

Zu schnell oder ohne Gurt – das kosten Verkehrssünden im Ausland

Delikte

Wer Strafe rasch bezahlt, kann sparen

"Ist ein Verstoß geschehen, kommt man 'am günstigsten' davon, wenn man die Strafe gleich vor Ort zahlt oder so schnell wie möglich überweist", sagt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner . In manchen Ländern werden bei rascher Bezahlung erhebliche Rabatte gewährt: So wird z. B. in Spanien bei Bezahlung der Strafe innerhalb von 20 Tagen nur der halbe Betrag fällig. In Italien ist ein Nachlass von 30 Prozent bei Begleichung binnen fünf Tagen möglich – wird die Strafe hingegen nicht binnen 60 Tagen bezahlt, verdoppelt sich der zu zahlende Betrag.