"Rasamäher": Rosi Spezial mäht über alles drüber

Die Mundart-Free-Jazz-Kapelle legt nach und widmet dem beliebten Gerät der hiesigen Häuslebauer einen neuen Song samt Video. Front-Sänger Michael Naphegyi im VOL.AT-Interview.

Michael Naphegyi: Die Produktion verlief – so wie bisher alle Rosi-Produktionen – unter Eigenregie. Aufgenommen haben wir den Song gemeinsam an einem Tag in unserem Proberaum in Wien. Sound-technisch geht es wieder etwas rauer zu, eher wie in den ursprünglichen EPs zu Anfangszeiten der Band. Gemischt wurde der Track auch von uns (Michael Blassnig und mir). Das Mastering hat Markus Pagitsch übernommen.