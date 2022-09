Rapid Wien und Salzburg stehen vor der Pflichtübung

Die Hütteldorfer treffen auf Wolfsberg. Der Meister gastiert in Ried.

Das Match Rapid Wien - Wolfsberg im Ticker

SK Rapid Wien – RZ WAC Samstag, 10.09.2022, 17:00 Uhr, Allianz Stadion

Der RZ WAC gewann in der 32. Runde der Vorsaison sein Heimspiel gegen den SK Rapid Wien mit 2:1 und sicherte sich damit die fixe Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation.

Der SK Rapid Wien traf in den vergangenen 13 Duellen in der Bundesliga gegen den RZ WAC immer (28 Tore) – wie sonst nur von Juli 2013 bis August 2016, nie länger in Serie.

Der SK Rapid Wien gewann in der vergangenen Saison der Bundesliga beide Heimspiele gegen den RZ WAC. Rapid gewann vier der letzten fünf BL-Heimspiele gegen den WAC und insgesamt 12 BL-Heimspiele gegen die Kärntner – nur der FC Red Bull Salzburg (14) mehr.

Der SK Rapid Wien holte 10 Punkte aus den ersten sechs Spielen dieser Saison der Bundesliga und damit um zwei Punkte mehr als im Vergleichzeitraum der Vorsaison (8). In Heimspielen waren es vier Punkte aus drei Spielen – zwei weniger als in der Vorsaison.

Rapids Michael Sollbauer spielte von 2012 bis 2019 beim RZ Pellets WAC. Er absolvierte 220 Spiele für den WAC in der Bundesliga – nur Christopher Wernitznig (233) mehr. 214 BL-Startelf-Einsätze sind geteilter Topwert mit Alexander Kofler beim WAC. Mit 24 Jahren, fünf Monaten und 17 Tagen ist er der jüngste Spieler, der für den WAC 100 BL-Spiele absolvierte.

Das Match Ried vs Salzburg im Ticker

SV Ried – FC RB Salzburg Samstag, 10.09.2022, 17:00 Uhr, josko ARENA

Der FC Salzburg ist seit neun Spielen in der Bundesliga gegen die SV Ried ungeschlagen (7S 2U) und erzielte in diesen neun Spielen 27 Tore – im Schnitt drei Tore pro Spiel. Salzburg verlor nur eines der vergangenen 22 BL-Duelle gegen die SV Guntamatic Ried (16S 5U). Diese Niederlage war ein 0:1 in Ried am 13. Februar 2016.

Der FC Salzburg traf in 34 der vergangenen 35 Duelle in der Bundesliga gegen die SV Ried. Das einzige torlose Salzburg-Spiel in diesem Zeitraum datiert am 13. Februar 2016 (0:1 in Ried).

Der FC Salzburg gewann sechs der ersten sieben Saisonspiele in der Bundesliga (zum fünften Mal in Folge zumindest sechs) – immer wenn es mindestens sechs Siege zu diesem Zeitpunkt waren, wurde Salzburg am Saisonende auch Meister (bisher 5-mal).

Die SV Ried eroberte 20-mal den Ball innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor – Tiefstwert. Salzburg hat mit 59 Balleroberungen den Topwert in dieser Saison der Bundesliga. Aus diesen hohen Ballgewinnen resultierte für den FC Salzburg noch kein Tor, Ried traf einmal nach hohem Ballgewinn.

Rieds Philipp Pomer erzielte gegen den LASK sein zweites Tor in der Bundesliga. Wie schon bei seinem ersten Tor traf er auch diesmal gegen den Tabellenführer (vor dem Spieltag), sein erstes Tor erzielte er am 1. August 2021 gegen den Tabellenführer FC Salzburg.

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 18; 2. LASK Linz 17; 3. SK Sturm Graz 12; 4. SC Austria Lustenau 11; 5. SK Rapid Wien 10; 6. Austria Klagenfurt 8; 7. Tirol 7; 8. Hartberg 7; 9. Austria Wien 6; 10. WAC 5; 11. Ried 5; 12. SCR Altach 4;

8. Spieltag (10./11. September)