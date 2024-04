Rapid Wien steht als erster Pokal-Finalist fest

Rapid Wien steht nach einem 3:0-Sieg beim DSV Leboben im Finale des ÖFB-Pokal.

DSV Leoben gegen Rapid Wien lautete das erste Halbfinal-Duell im ÖFB-Pokal. Dabei gingen die Wiener gegen den Zweitligisten als klarer Favorit in die Partie und agierten von Beginn weg deutlich aktiver. Wirklich viele Chancen boten sich in der Anfangsphase jedoch nicht. In der 26. Minute sorgte ein Eigentor dann für die Rapid-Führung. Halili beförderte einen Burgstaller-Abschluss durch einen missglückten Klärungsversuch ins eigene Tor. Und noch vor der Pause erhöhte Winterneuzugang Christoph Lang auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit agierten die Wiener nicht mehr so offensiv und zogen sich deutlich weiter zurück. Leoben konnte mit dem zusätzlichen Platz aber nur selten etwas anfangen und brachte die Gäste kaum in Bedrängnis. Auf der anderen Seite verpasste es Rapid aber, früh für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Erst in der Nachspielzeit erhöhte Fally Mayulu aus spitzem Winkel das 3:0. Rapid steht nach diesem souveränen Sieg als erster Finalist des ÖFB-Cup fest. Der Gegner dort wird morgen im Duell zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg ermittelt.