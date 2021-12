Rapid Wien gewinnt in Genk und springt auf Rang drei

Dank eines 1:0-Erfolgs in Belgien überholen die Hütteldorfer den heutigen Gegner und sind damit im kommenden Frühjahr im Conference League Sechzehntelfinale dabei.

Rapid Wien lag vor dem abschließenden Gruppenspiel der UEFA Europa League auf dem vierten und letzten Tabellenplatz. Nur mit einem Sieg in Genk wäre zumindest noch der Umstieg in die Conference League und ein Überwintern auf der europäischen Fußballbühne möglich. Die Belgier hatten ihrerseits mit einem vollen Erfolg aber noch Chancen auf den zweiten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die K.O.-Phase der Europa League.