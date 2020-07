Rapid Wien holt sich Vize-Meistertitel

Dank des knappen 3:1-Heimsieges gegen den direkten Konkurrenten LASK sicherte sich Rapid Wien vorzeitig den zweiten Rang.

Nachdem der Kampf um die Meisterschaft bereits entschieden ist, ging es im Duell zwischen Rapid Wien und dem LASK heute um den zweiten Rang. Das Spiel selbst begann für die Hausherren nahezu ideal. LASK-Abwehrmann Andrade rutschte in eine Fountas-Hereingabe und fälschte den Ball unhaltbar zum 1:0 ins eigene Tor ab. In weiterer Folge waren aber praktisch nur noch die Linzer am Drücker. Da ein Tetteh-Treffer aufgrund von einer Abseits-Stellung nicht zählte und viele weitere Chancen nicht genutzt wurden, blieb es beim 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Fountas mit einem abgefälschten Schuss aus dem Nichts sogar noch auf 2:o.