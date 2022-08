Rapid vs Sturm Graz, Tirol vs WAC, Klagenfurt vs A.Wien

Drei Sonntag-Spiele in der österreichischen Bundesliga mit viel Brisanz.

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien Sonntag, 28.08.2022, 17:00 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der FK Austria Wien ist gegen den SK Austria Klagenfurt in der Bundesliga ungeschlagen (1S 3U). Klagenfurt punktete aber in der Vorsaison gegen die Wiener Austria drei Mal – häufiger als gegen jedes andere Team.

Der FK Austria Wien gewann zwei der ersten fünf Spiele – zuletzt zu Saisonbeginn 2016/17 mehr (damals 3). Ein Doppelsieg – so wie nun: Sieg in Runde 4 und 5 – feierten die Wiener in den ersten fünf Spielen einer Saison der Bundesliga zuletzt 2017/18 (auch damals in Runde 4 und 5).

Der FK Austria Wien gewann in Runde 5 beim RZ Pellets WAC nach 0:1-Rückstand und damit erstmals seit Anfang März 2022 ein Spiel in der Bundesliga nach 0:1-Rückstand – damals beim FC Admira (2:1 A). Damit feierte die Wiener Austria bereits jetzt so viele Siege nach 0:1-Rückstand wie in der gesamten Vorsaison (1S 7U 7N).

Der SK Austria Klagenfurt hatte acht Spielzüge im offenen Spiel mit mindestens 10 Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten – nur der FC Salzburg (9) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Marco Djuricin vom FK Austria Wien könnte am sechsten Spieltag das 100. Spiel in der Bundesliga seiner Karriere Djuricin erzielte 36 Tore in seinen ersten 99 BL-Spielen – auf eine derartige Trefferquote kommt kein anderer aktueller BL-Spieler, Dario Tadic folgt in dieser Wertung auf Platz 2 mit 29 Toren in den ersten 99 BL-Spielen. In den letzten 13 BL-Spielen mit Djuricin-Tor ging der FK Austria Wien nicht als Verlierer vom Platz (8S 5U).

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz Sonntag, 28.08.2022, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (3S 3U) – so lange wie zuletzt von August 2017 bis Mai 2019 (damals 7 Spiele). Sturm blieb gegen Rapid in der vergangenen BL-Saison ungeschlagen (2S 2U) – erstmals seit 2017/18.

Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga fünf Spiele in Folge gegen den SK Rapid Wien – erstmals seit 2013 so lange (damals 6 Spiele).

Der SK Rapid Wien verlor nach dem Europacupspiel gegen Neftci Baku (2:0 H) das anschließende Spiel in der Bundesliga gegen den LASK (1:2 A). Das war die erste BL-Niederlage für Rapid nach einem Europacupspiel seit dem 7. November 2021. Damals gab es nach einem 1:3 gegen Dinamo Zagreb ein 1:4 beim RZ Pellets WAC in der Bundesliga, dazwischen waren die Hütteldorfer in sieben BL-Spielen nach einem Europacup-Auftritt ungeschlagen geblieben (4S 3U).

Der SK Sturm Graz hatte 98 Pressingsequenzen (gegn. Spielzüge, die innerhalb von max. 40 Metern vor dem gegn. Tor enden und max. 3 Pässe beinhalten) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

Der SK Rapid Wien hatte pro Spiel 7,8 Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor – nur der FC Red Bull Salzburg (8,2) hatte mehr hohe Ballgewinne pro Spiel in dieser Saison der Bundesliga.

WSG Tirol – RZ WAC Sonntag, 28.08.2022, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Die WSG Tirol erzielte gegen den RZ WAC in der Bundesliga 22 Tore – mehr als gegen jedes andere Team.

Die WSG Tirol ist in Heimspielen in der Bundesliga gegen den RZ WAC ungeschlagen (3S 1U) – wie sonst nur gegen den FC Admira (1S 4U). Die WSG erzielte 13 Heimtore gegen den WAC – Klub-Bestwert.

Die WSG Tirol gewann zwei der ersten fünf Spiele – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga. Auch sieben Punkte nach fünf BL-Spielen stellen einen neuen WSG-Klubrekord dar.

Der RZ WAC kassierte 12 Gegentore in den ersten fünf BL-Spielen – nur in der Saison 2020/21 mehr (damals 14). Weiters ist der WAC saisonübergreifend seit 15 Spielen in der Bundesliga ohne zu-null-Spiel – nur von Mai 2013 bis Februar 2014 länger (25 Spiele am Stück).

Die WSG Tirol gewann in dieser Saison der Bundesliga bereits zwei Mal nach 0:1-Rückstand – so häufig wie sonst nur der SC Austria Lustenau. In der gesamten Vorsaison gewann die WSG Tirol kein einziges der 13 BL-Spiele nach 0:1-Rückstand (1U 12N).

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. LASK Linz 16; 2. FC Salzburg 15; 3. SC Austria Lustenau 10; 4. SK Sturm Graz 8; 5. SK Rapid Wien 7; 6. WSG Tirol7; 7. TSV Hartberg 6; 8. Altach 4; 9. Klagenfurt 4; 10. Austria Wien 4; 11. Ried 4; 12. Wolfsberger AC 2;

6. Spieltag (27./28. August)