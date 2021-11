Rapid verabschiedet sich mit 0:2 aus der Europaleague

Nach der 0:2-Heimniederlage gegen West Ham United hat Rapid Wien keine Chance mehr auf den Aufstieg in die nächste Runde der Europa League.

Ausgerechnet gegen die starken Briten West Ham United stand Rapid vor einem Pflichtsieg, um sich nicht frühzeitig aus der Europa League verabschieden zu müssen. Doch der Favorit aus England übernahm von Beginn weg die Kontrolle und ließ Rapid offensiv praktisch nicht zur Geltung kommen. Doch auch Rapid verteidigte gut und musste erst in der 39. Minute das 0:1 hinnehmen, als Yarmolenko per Kopf zur Führung traf. Kurz vor der Pause gab es nach Foul von Hofmann an Yarmolenko Elfmeter für West Ham, den Noble souverän zum 0:2 verwandelte.