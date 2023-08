Rapid und der LASK feiern internationale Heimsiege

Rapid und der LASK sorgen für einen erfreulichen Europacup-Abend aus österreichischer Sicht.

Rapid mit Heimsieg

So setzte sich die Barisic-Elf gegen die Italiener mit 1:0 durch, den entscheidenden Treffer erzielte Marco Grüll per Elfmeter (35.). Die Rapidler verteidigten an diesem Abend den eigenen Kasten mit viel Einsatz und auch Qualität. Keeper Hedl musste nur einmal kurz vor Schluss entscheidend eingreifen, ansonsten blieben nennenswerte Gelegenheiten der Gäste trotz Vorteile in der Ballbesitzstatisitk die Ausnahme. Den Grün-Weißen gelang damit der erste Sieg gegen ein italienisches Team seit 1990, im Rückspiel kommende Woche geht es mit dem knappen Vorsprung um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League.