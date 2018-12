Rapid schafft Sprung in die K.O.-Phase

Rapid Wien schlägt die Rangers mit 1:0 und steht in der K.O.-Runde.

Während Salzburg bereits als Sieger ihrer Gruppe in der UEFA Europa League feststand, ging es für Rapid Wien im “Endspiel” gegen die Glasgow Rangers um den Aufstieg in die K.O.-Phase. Für die Hütteldorfer reichte ein Zähler, die Gäste benötigten einen vollen Erfolg um eine Runde weiter zu kommen.

Die Stimmung im ausverkauften Allianz Stadion war prickelnd, das Geschehen auf dem Hütteldorfer Kartoffelacker konnte nicht nur aufgrund der katastrophalen Beschaffenheit des Untergrunds in dieser Hinsicht nicht mithalten. Viele Zweikämpfe und Fouls prägten die ersten 45 Minuten, flüssige Kombinationen oder zwingende Torchancen blieben Mangelware. Die beste Möglichkeit fanden die Rangers vor, nach einem Lattenkopfball von Goldson hatten die Rapidler Glück nicht in Rückstand zu geraten. So ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.