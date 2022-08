Rapid enttäuscht mit glücklichem Remis in Vaduz

Rapid Wien musste sich nach einer enttäuschenden Leistung mit einem 1:1 beim FC Vaduz zufrieden geben. WAC mit Auswärtssieg bei Molde FK.

Österreichs Rekordmeister Rapid Wien ging heute im Play-off der Confernece League Qualifikation als großer Favorit in das Hinspiel beim FC Vaduz. Doch die Wiener enttäuschten in der ersten Halzbeit auf ganzer Linie. Nachdem Sutter in der 9. Minute noch die erste große Chance der Vaduzer ausließ, gelang Ulrich kurz darauf das 1:0. Rapid gelang in der ersten Halbzeit nicht ein einziger Torschuss.

Wechsel zeigen nur kurz Wirkung

In der Pause reagierte Rapid-Trainer Feldhofer und brachte mit Demir, Auer und Druijf gleich drei neue Spieler. Und die Wechsel machten sich rasch bezahlt. Demir behauptete den Ball am gegnerischen Strafraum gegen mehrere Gegenspieler und brachte den Ball zu Druijf, der per schönem Schlenzer den Ausgleich erzielte.

Gute zehn Minuten später hatte Rapid Glück, als ein Treffer von Gasser aufgrund einer Abseitsstellung von Sutter nicht zählte. Glück vor allem, weil Sutter nicht wirklich aktiv ins Spielgeschehen eingriff. Auch in der restlichen Spielzeit waren die Hausherren deutlich näher am Siegtreffer als Rapid. Schlussendlich blieb es aber beim 1:1, wobei die Wiener nach der schwachen Leistung mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein können.

WAC jubelt über 1:0 in Molde

Ein Treffer von Tai Baribo in der 22. Minute reichte dem WAC im Hinspiel des Play-off der Conference League für einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Molde FK. Der Israeli verwertete eine Maßflanke von Thorsten Röcher per Kopf und nutzte damit eine der wenigen Tormöglichkeiten der Gäste, die über weite strecken spielerisch die schwächere Mannschaft waren. Vor allem Torhüter Bonmann rettete mehrfach mit starken Paraden. Das Rückspiel findet am 25. August in Klagenfurt statt.