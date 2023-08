Rankweils Heimpremiere gegen Bischofshofen

RANKWEIL. Rankweils Minikader mit fast ausschließlich lauter Eigenbauspielern und auf der anderen Seite ein übermächtiger Gegner SK Bischofshofen mit fast zu hundert Prozent ausländischen qualitativ sehr guten Kickern. Die Rollen sind vor der RLW-Heimpremiere auf der Gastra (heute 17 Uhr) klar verteilt. Salzburgs beste Amateurmannschaft und als amtierender Vizemeister der Regionalliga West ist beim Schlusslicht Rankweil klarer Favorit. Zudem war das Team mit dem Hohenemser Elias Kircher mit 25 Treffern in elf Partien die Torfabrik dieser Leistungsstufe. Fünf Siege und vier Remis hat Bischofshofen zuletzt geholt und gewann zum Auftakt gegen Röthis mit 3:0. Mit Andreas Malin (29) und Lukas Widemschek (23) kommt mehr Stabilität in die RW-Abwehrreihe. Allerdings fehlt Standardtormann und Geburtstagskind Justin Jutz (22). Der erst 17-jährige Elias Lampert steht ausgerechnet gegen den Titelmitfavorit Bischofshofen erstmals zwischen den Pfosten im Rankweiler Tor. Ein Punkt wäre für die Rot-Weißen schon ein kleines Wunder, aber für Rankweil spricht die Heimstärke und die Unberechenbarkeit der eingespielten Truppe mit großer Offensivstärke. „Wenn die Einstellung stimmt, können meine Jungs jedem Gegner weh tun“, so ein optimistischer Rankweil Coach Stipo Palinic (61).TK