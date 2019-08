Rankweils erster Heimerfolg oder erster Saisonsieg für Lauterach

Der Sieger der Partie hat die Abstiegssorgen vorerst los

Nur dank der mehr geschossenen Tore steht der Tabellensechste RW Rankweil vor dem punktgleichen Lauterach. Die Rot-Weißen wollen endlich den ersten Heimerfolg feiern, die Hofsteig-Truppe will nach vier Remis in Folge den ersten Saisonsieg auf der Gastra unter Dach und Fach bringen. Der Sieger der Partie hat vorerst die Abstiegssorgen los und setzt sich vom Tabellenende ab. Das blutjunge Rankweil mit einer sehr dünnen Personaldecke ausgestattet muss erneut auf Torjäger Matthias Flatz (Urlaub) und die Verteidiger Manuel Pose und Dominik Grasser verzichten. Dafür kehren die so wichtigen Stammspieler Marvin Lins, Timo Wölbitsch und Mathias Bechter in die Startelf zurück. „Wir haben mehr Qualität als Rankweil, doch sind von den Stärken des Gegners gewarnt. Es braucht eine disziplinierte Leistung über 90 Minuten“, so Lauterach Trainer Thomas Bayr. Elia Kloser, Elvis Alibabic und Kilian Kalb fehlen beim Gast.