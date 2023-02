Rankweilerin Lia Hartl ist Favorit auf Sieg

Im vogelFREIRAUM findet der Poetry Slam zum zweiten Mal statt.

Ein Poetry Slam ist ein literarischer Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden. Die Zuhörer küren anschließend den Champion. Nach der geglückten Premiere vor knapp drei Jahren folgt nun am Freitag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr im VogelfreiRAUM in der Rankweiler Ringstraße die mit Spannung erwartete zweite Auflage von Freebird Slam.

Lia Hartl aus Rankweil ist Schülerin an der HLW und Poetin. Sie war bereits im Jahr 2020 als Vierzehnjährige beim Poetry-Abend in Rankweil auf der Bühne und hat mit ihren tiefgründigen Texten das Publikum begeistert. Der Auftritt von Lia Hartl war der Beginn ihrer Karriere als Poetry-Slammerin. Schon bald danach gewann sie den Unter-20 Poetry Slam im Saumarkt in Feldkirch und steht seit da regelmäßig auf den Vorarlberger Slam Bühnen, um ihre Texte zu performen, die oft von realen Erlebnissen, ihrer Gefühlswelt und kuriosen Denkspiralen handeln. Unter anderem greift sie Themen wie Klimawandel, Liebe, Freundschaft auf und konstruiert daraus wunderbare Wortspiele und Reime. „Wir freuen uns sehr, dass Lia wieder auftreten wird. War er doch ihr Nest, dem sie als kleines Poetry-Kücken entsprungen ist. Genau solche Geschichten entsprechen der Vision von vogelfreiRAUM. Der Verein sieht sich als Plattform, die Menschen die Gelegenheit bietet, das was sie aus Leidenschaft und vollem Herzen tun, zu verwirklichen. Sei es im Bereich der Poesie, der bildenden Kunst oder der Musik“, sagt Carmen Drexler.Mit Simon Ludescher, Jessica Oberhauser, Constantin Eberle, Michaela Sturm und Yanick Keckeis gehen weitere Poeten an den Start.