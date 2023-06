Rankweiler Women Cycling Team im neuen Outfit

Knapp dreißig Frauen von der Radsportgruppe sind im neuen Trikot noch schneller unterwegs.

RANKWEIL. „Der Breitensport, Spaß, Bewegung und die Kameradschaft wird bei unserer Frauen-Radsportgruppe großgeschrieben“, sagt Radsport vor dem Arlberg mit Sitz in Rankweil Vizeobfrau Silvia Andrich-Nenning. Seit diesem Jahr können die knapp dreißig Frauen von insgesamt 140 Mitgliedern vom Rankweiler Radfahrverein auch mit neuen Dressen die vielen Ausfahrten bestreiten. Dank der großen Unterstützung der Firmen Möbelmeier Tischlerei Kurt Meier in Nofels und dem Architekturbüro Haller&Partner in Rankweil sind die radsportbegeisterten Frauen in einem neuen Outfit und Gewand. Speziell einige Frauen aus dem Raum Unterland sind heuer der Radsportgruppe beigetreten. Von März bis Oktober gibt es fast jedes Wochenende nur bei guter Witterung Ausfahrten mit dem Drahtesel. Etwa drei Stunden treten Guide Silvia Nenning und Organisatorin Andrea Deutschl mit vielen aktiven Damen am Sonntag in die Pedale und legen mindestens 70 Kilometer mit rund 1100 Höhenmeter zurück. Für Deutschl und Nenning ist auch die Geselligkeit und das Miteinander mit allen Mitgliedern ein wichtiger Faktor, welcher nicht zu kurz kommen darf. Routenführerin Silvia Andrich-Nenning ist für die passende Tour zuständig und freut sich auf neue Mitglieder. Im Frühling steht eine Radwoche im Ausland immer fix im Terminkalender. Im September ist das Frauenteam wieder für ein verlängertes Rennrad-Wochenende am Lago Maggiore. Wer Interesse oder Fragen zu einer Rad-Ausfahrt mit dem Women Cycling Team Rankweil hat, kann sich gerne unter der Email-Adresse silvia.nenning@gmx.net melden. VN-TK