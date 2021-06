Rankweiler will auf der Birkenwiese Spielpraxis sammeln

Der Rankweiler Thomas Baldauf wechselt per Leihe von Bundesligist SCR Altach zu den Rothosen.

Der Rankler ist nach Noah Bischof (Göfis), Samuel Mischitz (Lochau) und Noah Bitsche (Ludesch) das vierte Vorarlberger Eigengewächs, das im Sommer 2021 von der Akademie in die CASHPOINT Arena wechselt. Baldauf fühlt sich auf den offensiven Außenbahnen am wohlsten und bestritt in der abgelaufenen Saison 2020/21 22 Spiele in der U18 ÖFB-Jugendliga. Dabei gelangen dem 17-Jährigen insgesamt zehn Saisontreffer.