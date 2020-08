Rankweiler Schafplatz ist die schönste Boule-Arena Österreichs

4. Montfort-Cup im Petanque in Rankweil begeisterte Spieler und Zuschauer

RANKWEIL. Zum vierten Mal wurde der Montfort-Cup Petanque des CP Vinomna ausgetragen. Erstmals wurde der Pokalbewerb, der am Rankweiler Schafplatz gespielt wurde, im Doublette ausgespielt, das bedeutet, dass zwei Spieler das ganze Turnier zusammen durchspielen. Bei den ersten drei Montfort-Cups wurden die Paarungen nach jeder Runde neu zusammen gelost. Die neue Sportart in Vorarlberg ist ein dem Boule-Spiel zugeordneter Präzisionssport. Dabei versuchen zwei Mannschaften, eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nahe wie möglich an eine vorher ausgeworfene Zielkugel zu werfen.



Nach fünf gespielten Runden stand erfreulicherweise mit Marco Feuchtner vom CP Vinomna, er spielte mit Nacer Bourahla aus Heidelberg, im Finale. Dort feierten die beiden gegen Thomas Beck und Hiltrud Betz einen klaren 13:2-Erfolg und holten sich damit den Sieg im Montfort-Cup. Harald Hug und Detlef Klittich, zwei Spieler des Rankweiler Verein, landeten auf dem dritten Platz. Die Teilnehmer der Veranstalter haben sich insgesamt in dem hochklassigen Feld ausgezeichnet geschlagen, obwohl der Petanque-Sport in Rankweil erst seit vier Jahren betrieben wird.



Ein ganz besonders Spiel brachte die Auslosung in der 5. Runde: Im Duell der Geschlechter setzten sich Barbara Lins/Yvonne Müller gegen ihre Ehemänner Günter Lins/Michael Müller nach 0:7 Rückstand mit 13:7 durch.



Die Veranstaltung fand sehr viel Anklang, die ausgezeichnete Vorbereitung des Teams des Club Petanque Vinomna Rankweil mit Obmann Günter Lins und Stellvertreter Klaus Preg an der Spitze, wurde von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen. Von vielen Petanque-Spielern wurde der Rankweiler Schafplatz in dieser Aufmachung als die „schönste Boule-Arena“ Österreichs bezeichnet. Die Spielbahnen wurden unter der Regie von Hugo Bertsch und Heinz Rauch vor dem Turnier in einen hervorragenden Zustand gebracht. VN-TK



Ergebnis

1. Marco Feuchtner/Nacer Bourahla

2. Thomas Beck/Hiltrud Betz

3. Harald Hug/Detlef Klittich

Die weiteren Platzierungen der Rankweiler Teilnehmer

11. Klaus Dieter Pirker/Elred Faisst

12. Werner Maurer/Thierry Fallet

13. Edith Ess/Rob Mes

20. Barbara Lins/Yvonne Müller

22. Michael Müller/Günter Lins

25. Selma Preg/Carolin Baur

27. Jonas Preg/Klaus Preg

28. Tobias Walser/ Tran van Thuan

30. Günther Glessmer/Litterio Cina

31. Mirko Strachl/Helmut Jenni

35. Rudi Frick/Karl Morscher

36. Thomas Moschek/Michel Lijplijn

38. Hugo Bertsch/Heinz Rauch