Rankweiler Open Air wirft seine Schatten voraus

Die dreitägige Freiluftveranstaltung vom Alten Kino Anfang Juli wird mit einigen Neuerungen über die Bühne gehen.

RANKWEIL. Das dreitägige Rankweiler Open Air am Marktplatz wirft seine Schatten voraus. Die Suche nach den geeigneten Künstlerinnen und Künstlern aus der Kabarett- und Musikszene hat schon vor einem Jahr gestartet. Seit über drei Monaten laufen die Planungen vom siebenköpfigen Organisationsteam vom Veranstalter Altes Kino mit Geschäftsführerin Katharina Galehr, Obmann Michael Mathis, Marion Springer-Breuß, Walter Höller, Andreas Graber, Freddy Willinger und Dagmar Ender auf Hochtouren. In diesem Jahr kommen die vielen Fans in der Unterhaltungsszene in den Genuss von drei Veranstaltungstagen. Am Donnerstag, 6. Juli, Freitag, 7. Juli und Sonntag, 9. Juli, jeweils ab 20 Uhr wird dem Publikum ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten. Das eingespielte Team vom Rankweiler Alten Kino entwickelt das Programm ständig weiter und setzt neue Akzente. „Wir präsentieren eine Mischung aus bekannten Künstlern und neuen Acts. Auch solche Künstler, die erst vor dem Durchbruch stehen oder neu in der Branche sind, wollen wir eine Chance geben und den Zuschauern präsentieren“, sagt der Obmann des Altes Kino Rankweil Michael Mathis. Für Geschäftsführerin Katharina Galehr ist wichtig: „Wir haben ein breit aufgestelltes Organisationsteam, sodass die Aufgaben auf vielen Schultern verteilt sind. Auch neue freiwillige Helfer und Helferinnen sind jederzeit willkommen. Für junge Menschen ein attraktives Konzert auf dem Marktplatz anzubieten, war uns ein großes Anliegen.“ Die große Bühne ist diesmal technisch gesehen nicht sehr aufwendig, aber die Umbauarbeiten an den drei Tagen sind sehr intensiv und herausfordernd. So wird zum Beginn des Rankweiler Open Air das Medizinkabarett Peter & Tekal bei der Vorarlberg Premiere versuchen die Fans zu begeistern. Bereits zum dritten Mal macht Dauerbrenner Lisa Fitz anlässlich ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums am Freitag, 7. Juli, Station am Rankweiler Marktplatz. Mit Voodoo Jürgens kommt zum Abschluss vom Open Air am Sonntag ein echter Wiener Shootingstar in die Marktgemeinde. Mit seinem Dialekt und schwarzem Humor vermittelt er den Besuchern seine ganz eigene Sicht auf die Welt. Rund vierzig freiwillige Helfer vom Alten Kino sorgen an allen drei Tagen am Marktplatz für einen professionellen Ablauf des Großevents. Auch im Alten Kino in der Bahnhofstraße geht der neugewählte, ehrenamtliche Vorstand vom Alten Kino neue Wege. Die Karaoke Night oder das Senioren-Kino wurden schon gleich bei der Premiere zum Renner.VN-TK