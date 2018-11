Rankweiler Ladies wollen zum dritten Mal ins Viertelfinale

RW Rankweil im Westderby gegen Innsbruck nur Außenseiter, aber Hoffnung auf Aufstieg ins Viertelfinale

Der einzig verliebene Vorarlberger Vertreter im ÖFB Ladies Cup, RW Rankweil trifft im Achtelfinale auf Bundesliganeuling Wacker Innsbruck und ist wieder nur Außenseiter. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen FFC Vorderland wartet in Runde zwei vom nationalen Pokalbewerb für Rankweil erneut ein höherklassiger Klub. Die Rot-Weißen haben allerdings wieder Heimvorteil und sind topmotiviert die Pokalüberraschung auch umzusetzen. Die Tiroler mit der Altenstädterin Selina Gmeiner haben Rankweil zweimal live vor Ort beobachten lassen und sind gewarnt vor der Spielstärke der Ranklerinnen. Wacker Innsbruck setzt auf die beiden Japanerinnen Shiho Tomari im Angriff und Marin Fujisawa in der Innenverteidigung. „Als Außenseiter können wir wieder ohne Druck spielen. Damit wir die Überraschung schaffen, muss die gesamte Mannschaft ihr ganzes Potenzial von 100 Prozent abrufen und dann bin ich überzeugt das wir es auch schaffen“, gibt sich Rankweil-Kapitänin Lisa Maria Metzler optimistisch. Zudem kann Rankweil in Bestbesetzung antreten, auch Johanna Maria Staffa ist nach Rückenproblemen wieder einsatzbereit. Nach dem Halbzeittitel in der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West möchten die RW-Ladies auch wissen, ob sie mit den Mannschaften im Oberhaus mithalten können. „Die Chance vom Weiterkommen lebt, die Chancen stehen 50:50. Mit einer konzentrierten Vorstellung über 90 Minuten ist alles möglich. Wir dürfen uns aber keine Fehler leisten“, so Rankweil-Trainer Dursun Kaya. Übrigens: Zweimal standen die Rankweilerinnen in den letzten drei Jahren schon im ÖFB Cup, Viertelfinale, sind aber immer wieder knapp gescheitert. Gegen Kleinmünchen (3:5 n.V./daheim) und Wacker Innsbruck (0:4/auswärts) war im Viertelfinale damals Endstation. Ein Heimsieg gegen Wacker Innsbruck würde für Rankweil schon die dritte Teilnahme unter den besten acht Klubs österreichweit bedeuten. FFC Vorderland stand vor zwei Jahren schon im ÖFB-Cup, Halbfinale, ist dann aber an Neulengbach (1:4) gescheitert.