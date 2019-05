Rankweiler Ladies sind Meister

Die Rankweiler Ladies wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Eine Runde vor dem Saisonende steht die Elf von Trainer Dursun Kaya als Meister der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West fest.

Im Nachtragspiel in der Tiroler Landeshauptstadt siegten Lisa Maria Metzler gegen die zweite Kampfmannschaft von Wacker Innsbruck mit 3:1. Der Triumph wurde im Gasthof Rankweiler Hof in einem gebührenden Rahmen schon gefeiert. Ein Doppelpack von Johanna Maria Staffa und ein Treffer von Carina Gasparini brachte im Westderby als Lohn den hochverdienten Titelgewinn. Zudem fanden zwei reguläre Rankweiler Tore von Elis Eiler und Sophie Mosbach keine Anerkennung. Das Nachbarschaftsduell gegen Vorderland 1b am letzten Spieltag ist bedeutungslos. „Das erste Ziel Meistertitel hat meine Mannschaft mit Bravour geschafft. Jetzt hoffen wir auf den Sieg in der so schweren Relegation gegen Horn“, blickt Rankweil Coach Dursun Kaya schon voraus. Das erste Endspiel um den Aufstieg in die Frauen Bundesliga geht am Pfingstsonntag, 11 Uhr, auf der Gastra über die Bühne. Eine Woche später folgt das Rückspiel in Niederösterreich. RW-Legionärin Sheila Sanchez Pose (24) bleibt auch im Falle eines Nichtaufstieg in Rankweil. Dafür wird Regisseurin und Torjägerin Carina Gasparini (20) Rot-Weiß mit Saisonende in Richtung USA verlassen, wo sie eine schulische Ausbildung in Verbindung mit Sport im Sommer beginnt.