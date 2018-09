Rankweiler Ladies siegen im Vorderlandderby

Favorit RW Rankweil gewinnt das Derby gegen Vorderland 1b und erfüllt die Pflichtaufgabe

„Wir hätten noch höher gewinnen müssen, aber die Pflichtaufgabe wurde zum Glück erfüllt“, war Rankweil-Trainer Dursun Kaya nach dem 2:0-Derbyerfolg beim Aufsteiger Vorderland 1b nicht ganz zufrieden. Die mangelnde Chancenauswertung hätte den Rot-Weißen wie schon so oft in dieser noch jungen Saison fast erneut die drei Punkte gekostet. Carina Gasparini (34.) und Neuzugang Sophie Mosbach (45.) sorgten für Rankweil schon vor der Pause für den Endstand. Ohne Torjägerin Eileen Campbell (berufliche Gründe), Angelina Maldoner (Entzündung im Knöchel) und Johanna Maria Staffa (Ellbogen) musste der Titelfavorit Rankweil das prestigeträchtige Derby in Röthis bestreiten, wurde aber seiner Rolle gerecht.