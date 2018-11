Rankweiler Ladies jubeln über Traumlos

Im ÖFB-Cup, Viertelfinale bekommt es die Truppe von Trainer Dursun Kaya mit SV Neulengbach zu tun

Es sind zweifelsfrei die Wochen der Wahrheit für die Rankweiler Ladies. Am 9. März kommenden Jahres trifft die Elf von Trainer Dursun Kaya im Rahmen des ÖFB Cup, Viertelfinale auf den derzeit Sechstplatzierten der Bundesliga, SV Neulengbach. Nur sieben Tage später empfängt Rankweil zum Frühjahrsstart in der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West den Zweiten Geretsberg zum vorentscheidenden Spitzenspiel im Titelkampf. „Es ist für meine Mannschaft eine einmalige Chance, die höchstwahrscheinlich nicht mehr so oft kommen wird. Ein historischer Aufstieg in die Vorschlussrunde ist durchaus möglich und unser erklärtes Ziel. Dazu bedarf es aber einer sehr guten Vorbereitungsphase in den Wintermonaten und der Heimvorteil ist ein großer Pluspunkt“, sagt RW-Erfolgscoach Dursun Kaya. Im Frühjahr hat man mit Neuzugang Selma Kajdic in der Offensive eine weitere gute Variante zur Auswahl und der Kader ist qualitativ stark genug um auch den dritten Bundesligaklub aus dem nationalen Bewerb zu schießen. Die Niederösterreicherinnen haben ein Dutzend Mal den Bundesligameistertitel geschafft und sind zehnfacher Rekord-Cupsieger auf nationaler Ebene. Neulengbach hat mit Julia Hickelsberger eine Nationalteamspielerin in der Offensive und die Mannschaft hat schon Tradition in der Bundesliga. Dennoch gilt es für Rankweil diese große Chance zu nützen.