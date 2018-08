Rankweiler Ladies gelang Überraschung gegen Vorderland

Nach dem etwas überraschenden 2:0-Heimsieg gegen Vorderland stehen die Rankweiler Ladies in der zweiten ÖFB-Cuprunde.

Am 12. August traf Rankweil in der 1. Runde des ÖFB LadiesCup zuhause auf FFC Vorderland. In der ersten Hälfte waren sich beide Teams noch ebenbürtig, es ging mit 0:0 in die Kabinen. Nach der Pause entschied die Mannschaft aus Rankweil dann das Spiel deutlich für sich. Nach dem Schlusspfiff durfte Rankweil über einen 2:0 Sieg über FFC Vorderland jubeln.