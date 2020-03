Rankweiler Kilbi soll wieder zum Volksfest werden

Turnerschaft Rankweil Neoobmann Alexander Sonderegger hat mit der Marktgemeinde und Bürgermusik Rankweil ein neues Ziel

RANKWEIL. Seit einem Jahrzehnt, davon sieben Jahre zuletzt als Vizeobmann, ist der Rankweiler Alexander Sonderegger (46) als Vorstandsmitglied in der Volksbank Turnerschaft Rankweil ehrenamtlich tätig. Vor wenigen Tagen hat der 46-Jährige bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins das Amt des Obmannes von Bernd Steidl übernommen. Nach seiner zehnjährigen Amtszeit als Obmann will sich Steidl als Beirat um die Mitgliederdatenbank kümmern. Der neue „Boss“ in der Rankweiler Turnerschaft ist auch Sektionsleiter für den Erwachsenensport und für das Laufen. Die Erhaltung der Gesundheit durch die Pflege der sportlichen Ertüchtigung wird das Laufen vom Neoobmann sehr groß geschrieben. „Es ist sicher keine Übergangslösung. Die Zeit ist nun reif für neue Ideen und Herausforderungen“, sagt Alexander Sonderegger.

Abwechslungsweise Jahr für Jahr veranstaltet die TS Rankweil und Bürgermusik Rankweil immer am ersten Wochenende im September die Rankweiler Kilbi. Seit Beginn dieses Jahres laufen die Vorbereitungen für dieses traditionsreiches Event auf Hochtouren. Zusammen mit der Marktgemeinde Rankweil, der Bürgermusik Rankweil und eben Veranstalter TS Rankweil soll in einem neuen Konzept die Rankweiler Kilbi wieder zu einem großen Volksfest werden. Alexander Sonderegger war immer schon bei der Organisation von Veranstaltungen dabei und hofft, dass die Rankweiler Kilbi von der Bevölkerung in der Gemeinde und im Vorderland ein Treffpunkt für alle wird. Für Sonderegger ist die Zusammenarbeit mit anderen Rankweiler Vereinen sehr wichtig. „Speziell bei der Gymnaestrada hat man gesehen, was man alles gemeinsam erreichen kann, wenn ganz viele Klubs zusammen an einem Strang ziehen. Es stärkt das Vereinsleben und das Image auf allen Linien.“ Bestes Beispiel für eine enge Zusammenarbeit mit fast allen Rankweiler Vereinen war die Weltgymnaestrada 2019 in Rankweil mit einem einwöchigen Spitzenprogramm am Rankweiler Marktplatz.