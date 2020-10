Rankweiler Hof unterstützt die Aktion Netz für Kinder

Das Rankweiler Traditions-Gasthaus mit den Chefs Roland und Martina Vith übergab einen Scheck in Höhe von 2200 Euro

Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt das Rankweiler Traditions-Gasthaus Rankweiler Hof die Aktion Netz für Kinder. Kürzlich veranstaltete das Familien-Unternehmen einen Früh- und Dämmerschoppen. Zehn Stunden lang stellten sich die Chefs Roland und Martina Vith sowie seine Mitarbeiter zusammen mit Quadro Ernst in den Dienst der guten Sache. Die freiwilligen Spenden der Gäste und der Verkauf von kleinen und größeren Entchen brachte eine Spendensumme von 2200 Euro. Dieser Betrag wurde vor Kurzem an Conny Amann und Franz Abbrederis vom Netz für Kinder in einem gebührenden Rahmen übergeben. "Für unseren Betrieb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir benachteiligte Kinder in Vorarlberg unterstützen. Die Arbeit des Förderkreises des Netz für Kinder schätzen wir sehr und wir machen damit auch unseren Gästen eine große Freude", so Rankweiler Hof Chefin Martina Vith. Auch in den nächsten Jahren wird diese Aktion vom Rankweiler Hof fortgesetzt. VN-TK