Rankweiler Hallenturnier verspricht viel Qualität

Bandenzauber vom Feinsten, aber auch ein moderner Futsalbewerb in der Mittelschule Rankweil ist garantiert.

RANKWEIL. Die vierzehnte Auflage des Raiffeisen RW Rankweil Hallenfußballturnier für Nachwuchsmannschaften in zehn verschiedenen Altersstufen plus den zwei Mädchen-Gruppen und den je acht Altherren-, und Hobbyteams bringt für die neue erweiterte Turnierleitung mit Manuel Dobler (Administration), Bernd Breuss (Sport), Klaus Beiter (Wirtschaft), Patrick und Yvonne Böckle (Infrastruktur) sowie Magdalena Wöß (Sponsoring) jede Menge an großen Herausforderungen. Knapp zweihundert Mannschaften, vorwiegend nehmen Vorarlberger Klubs aus der Region Walgau, Vorderland und dem Rheintal am Spektakel teil, sorgen an den sechs Turniertagen auf dem Parkett der Sportmittelschule Rankweil für Bandenzauber vom Feinsten, aber auch mit der modernen Futsal-Austragung für großen Unterhaltungswert. Bis auf die Unter-18-Jährigen kämpfen beim Rankweiler Hallenfußballturnier die Kinder und Jugendlichen in allen Altersstufen um Medaillen, Ehrengeschenke und Pokale.

Im letzten Jahrzehnt hatte der vor vier Jahren zurückgetretene RW Rankweil-Präsident Ulli Bischoff mit der Wiederauferstehung und der ständigen Weiterentwicklung des Rot-Weiß-Hallenfußballturnieres großartige Pionierarbeit verrichtet. Obmann Bernd Breuss konnte die großen Aufgaben und die Organisation nun auf mehrere Schultern verteilen. „Haben uns auf Landesebene längst einen Namen gemacht. Das Rankler Hallenturnier gehört zu den größten in Vorarlberg. Leider mussten wir aufgrund von zu vielen Anfragen und fehlenden Buchungszeiten einigen Klubs sogar eine Absage erteilen“, so Bernd Breuss. Von den vielen Turnieren im ganzen Land ist das Event in Rankweil traditionell das letzte in der Halle, bevor es mit der Testphase auf die Frühjahrsmeisterschaft im Freien losgeht. Einen Schwerpunkt bildet bei den Rot-Weißen künftig der Mädchenfußball. Vor knapp drei Jahren hat RW Rankweil mit dem Projekt Mädchen an den Ball unter der Regie von Bernd Breuss gestartet. Im laufenden Meisterschaftsbewerb nimmt Rankweil mit mehr als zwanzig Mädchen in der Unter-13- bzw. U-16-Klasse mit je einer Mannschaft teil. Der Großteil der Hallen-Turnierserie wird in zwei Hallen der Mittelschule Rankweil gespielt. Ab den Großfeldmannschaften gibt es kein Bandenzauber, der Bewerb wird mit den modernen Futsalregeln ausgetragen.

Seit der Gründung des Hallenturnieres ist die Raiffeisenbank Rankweil als Hauptsponsor tätig. Kurz vor dem Turnierstart waren Turnierchef Manuel Dobler, Obmann Bernd Breuss sowie die beiden Nachwuchsspieler Samuel Oehri und David Huber im Geldinstitut zu Gast. „Endlich wieder miteinander was tun und sich gemeinsam bewegen. Das wird für den Nachwuchs der große Befreiungsschlag. Das der Mädchenfußball ein Schwerpunkt in der Ausbildung vom Rankweiler Nachwuchs bildet gefällt mir sehr gut“, spricht Raiffeisenbank Rankweil-Direktor Roland Marte Klartext.

Den Beginn des Hallenturnieres am Freitag, 24. Februar ab 18.30 Uhr machen traditionell auch die Altherren. Mit FC Dornbirn, Sulz, Brederis, Blumenegg, Koblach, Frastanz, Raggal und Hausherr Rankweil sind bei den Topvereinen viele ehemalige Klassespieler im Einsatz und versprechen einen attraktiven Offensivfußball in der Halle. Am ersten Turnierwochenende werden sich die U-16-, U-14-, U-13-, U-12- und die Baminis tolle Duelle liefern.

14. Raika RW Rankweil Hallenfußballturnier für Nachwuchs- und Altherrenmannschaften in Rankweil

Veranstalter: FC RW Rankweil; Ort: Sportmittelschulen Rankweil

Zeitplan der Veranstaltung: 24./25./26. Februar, 3./4./5. März; Freitag, 24. Februar: 18 bis 21.30 Uhr Altherren; Samstag, 25. Februar: 8.30 – 14 Uhr Unter-12; 14.30 – 20 Uhr Unter-13; Sonntag, 26. Februar: 9 bis 13 Uhr U-14; 13.30 – 16 Uhr U-16; 13.30 bis 16 Uhr Bambini; 16.30 – 20.15 Uhr U-16-Mädchen; Freitag, 3. März: 18 bis 21.30 Uhr Hobbyturnier; Samstag 4. März: 9 bis 11 Uhr U-7; 11.30 bis 16 Uhr U-8; 13.30 bis 18.45 Uhr U-9; 16.30 bis 19 Uhr U-10; Sonntag 5. März: 9 bis 11 Uhr U-10; 11.30 bis 13.30 Uhr U-9; 11.30 bis 16 Uhr U-11; 16.30 – 18.30 Uhr U-13-Mädchen;

Für Bewirtung ist an allen Tagen gesorgt.

Turnierort Michl-Rheinberger-Straße 8, 6830 Rankweil

Parkplatz Nr. 1: Josefskirche Rankweil, Parkplätze hinter der Kirche (Gehzeit ca. 5 Minuten)

Parkplatz Nr. 2: Raiffeisenbank Rankweil, alle drei Tage (Gehzeit ca. 6 Minuten)

Parkplatz Nr. 3: Volksbank Rankweil, alle drei Tage (Gehzeit ca. 5 Minuten)

Parkplatz Nr. 4: Gastra Rankweil (Gehzeit ca. 7 Minuten)

Parkplatz Nr. 5: Vinomnacenter (ACHTUNG, Gebührenpflichtig) (Gehzeit ca.5Minuten)

Parkplatz Nr. 6: öffentlicher Parkplatz Bahnhof Rankweil (Gehzeit ca. 5min.)

Parkplatz Nr. 7: Parkplatz Bahl Fend Bitschi Steuerberatung (Gehzeit ca. 8 min.)