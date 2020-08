Rankweiler Golfer zurück in der Bundesliga

Nach zwei Jahren Abstinenz sind Andreas Loretz und Co. wieder erstklassig

Der GC Montfort Rankweil hat sich bei den in Linz-Lüftenberg ausgetragenen Mannschaftsmeisterschaften mit drei souveränen Siegen in die Bundesliga zurück gekämpft. Das Team um Mannschaftsführer Kevin Mathis schlug im Viertelfinale den GC Montana 7:0, im Halbfinale wurde der GC Brunn 5:2 besiegt. Und im entscheidenden Spiel um den Aufstieg behielten die Rankweiler gegen den GC Finkenstein mit 5,5:1,5 klar die Oberhand. „Von 27 Duellen haben wir nur eines verloren, die mannschaftliche Geschlossenheit war der Grundstein für diesen großen Erfolg“, meinte Mathis nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Rankweil war erst im Vorjahr nach zweijähriger Zugehörigkeit zur Bundesliga abgestiegen.