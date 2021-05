Rankweiler Frauen zittern um den Klassenerhalt

Im Auswärtsspiel in Spittal verlieren die Atav-Ladies mit 0:2.

Die Rankweiler Frauen verlieren das Auswärtsspiel in Spittal mit 0:2 und urplötzlich sind die Rot-Weißen in Abstiegsgefahr. Vanessa Kraker mit einem Doppelpack zerstörte die Rankweiler Hoffnungen in Kärnten gegen den Zweiten zu Punkten. Jetzt muss im Heimspiel am Pfingstsonntag um 11 Uhr gegen den Vorletzten Neusiedl am See ein Sieg her um den Verbleib in der 2. Liga zu fixieren.