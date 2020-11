Rankweiler Bewegungstreff startet nach Stopp Neu durch

Ab dem Dezember will die Turnerschaft Rankweil mit einer Eigeninitiative das Laufprogramm von Vorarlberg bewegt fortsetzen

RANKWEIL. Traumwetter und eine rekordverdächtige Anzahl von mehr als fünfzig Teilnehmern brachten die vier Termine vom Bewegungstreff in Rankweil. Der neuerliche Corona Lockdown stoppt aber schon wieder die Aktion Vorarlberg bewegt mit dem Angebot der Volksbank Turnerschaft Rankweil. Für Sport im Freien gilt die Regel, dass geplante Treffen zum Laufen oder Radfahren auf Zusammenkünfte von nicht mehr als sechs Personen beschränkt sind. „Der Rankweiler Bewegungstreff wurde heuer sehr gut angenommen und es gab viele Hobbysportler aus dem Raum Vorderland, die beim Nordic Walking und Laufen schon mit dabei waren. Die Trainer der Turnerschaft Rankweil helfen im Normalfall dabei sich zusätzlich zu motivieren da man Sport in der Gruppe machen kann - entweder in der Halle oder im Freien. Aber sobald die Regelungen wieder gelockert werden, werden wir alle unsere Aktivitäten wieder aufnehmen und die Trainingsgruppen unverzüglich wieder starten. Vorarlberg bewegt gibt es erst im Frühjahr 2021 wieder“, sagt TS Rankweil Obmann Alexander Sonderegger. Während der Wintermonate sollen sich alle Laufbegeisterten der üblichen Laufgruppe anschließen. Der Re-Start könnte ab Dezember jeden Dienstag mit Treffpunkt am Marktplatz Rankweil mit Beginn um 19 Uhr erfolgen. In den drei Laufgruppen Einsteiger/Leicht Fortgeschrittene und Fortgeschrittene wird eine Stunde lang was für die Gesundheit getan. Ohne die ehrenamtlichen Trainer der TS Rankweil wäre ein so umfangreiches Angebot von Laufprogrammen erst gar nicht möglich. VN-TK