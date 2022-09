Rankweiler Bewegungstreff startet mit einer Neuheit

Nicht nur einmal, sondern zweimal besteht die Möglichkeit zum Laufen mit einer Gruppe.

RANKWEIL. Seit acht Jahren ist die Marktgemeinde Rankweil ein fixer Bestandteil der Aktion „Vorarlberg bewegt“ – Bewegungstreff für Jedermann. Unter der Leitung der Volksbank Turnerschaft Rankweil mit Obmann Alexander Sonderegger an der Spitze gibt es ab Donnerstag, 22. September, ab 19 Uhr am Marktplatz Rankweil, acht wochenlang dieses Angebot für Hobby-Läufer und Nordic Walker. Allerdings hat sich aus dieser landesweiten Veranstaltung eine Gruppe von Läufern gebildet, welche nicht nur an einem Tag die sinnvolle Freizeitbeschäftigung umsetzt. Auch am Dienstag ab 19 Uhr besteht für die jungen und älteren Läufer die Möglichkeit sich mit einem Team zu treffen und ein paar Kilometer zurück zu legen. „Wir wollen ganz besonders die Lauf Wiedereinsteiger und Nordic Walker ansprechen und den Einstieg in ein aktiveres und gesundes Leben zu erleichtern“, so Alexander Sonderegger. Das Problem in den letzten Jahren war, dass der Zulauf von neuen Läufern eher zurück gegangen ist beziehungsweise nur noch sehr wenige Einsteiger erreicht wurden. Sich einer bestehenden Gruppe anzuschließen, die schon viel Erfahrung hat und sich in- und auswendig kennt ist oft schwieriger als mit einer ganz neuen Gruppe durchzustarten. Mehr Menschen zu mehr Bewegung zu motivieren und mit viel Freude und Spaß dabei zu sein ist das große Ziel vom Bewegungstreff, diese Veranstaltung bietet eine gute Plattform für die Sportler. Unterschiedliche Laufgruppen stehen den Menschen zur Verfügung.VN-TK