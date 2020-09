Rankweiler Bewegungstreff hat schon eine Dimension

An acht Dienstag-Abenden wird in verschiedensten Kategorien in Gruppen wieder gelaufen und der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz

RANKWEIL. Am Dienstag, 6. Oktober, 18.30 Uhr fällt auf dem Rankweiler Marktplatz der Startschuss für den sehr beliebten Bewegungstreff „Vorarlberg bewegt“ mit Angeboten für Läufer und Nordic Walker. Seit der Gründung vor vielen Jahren ist die Volksbank Turnerschaft Rankweil für das Laufevent, welches acht Mal immer am Dienstag abend über die Bühne gehen wird, verantwortlich. Die Leitung hat TS Rankweil Obmann Alexander Sonderegger seit der Geburtsstunde inne und die Laufgruppenleiter werden von Vorarlberg bewegt professionell ausgebildet um für höhere Aufgaben gewappnet zu sein. „Die Turnerschaft Rankweil freut sich auf viele Teilnehmer um gemeinsam Sport zu betreiben und etwas für die Gesundheit zu tun. Die Laufsportbegeisterten erhalten auch zahlreiche Tipps zu verschiedensten Lauf- und Walking Themen. Wir motivieren die Menschen und die Angebote werden gut angenommen. Es macht einfach Spaß nicht alleine sondern mit mehreren Hobbysportlern zu Laufen“, sagt Alexander Sonderegger. Natürlich werden die vorgeschriebenen Corona Schutzmaßnahmen eingehalten. Die Übungsleiter sind entsprechend vorbereitet und werden darauf einen besonderen Wert legen. Die Abstandsregeln beim Treffen auf dem Marktplatz oder beim Laufen haben oberste Priorität. In drei Kategorien werden die Teilnehmer im Laufen eingeteilt. Zwei Nordic Walking Gruppen sorgen für Abwechslung.VN-TK

Verschiedene Leistungsgruppen für Laufen und Nordic Walking:

Laufen Einsteiger = für EinsteigerInnen oder TeilnehmerInnen, welche die Kriterien der leicht Fortgeschrittenen noch nicht erreichen! Das Tempo liegt bei max. 7:00-8:00 Minuten pro Kilometer.

Laufen leicht Fortgeschritten = für TeilnehmerInnen, die in der Lage sind mind. 20 Minuten ohne Gehpause zu laufen. Hier wird ein Tempo von max. 6:30-7:00 Minuten pro Kilometer gelaufen.

Laufen Fortgeschritten = für TeilnehmerInnen, die in der Lage sind mind. 40 Minuten ohne Gehpause zu laufen! Das Tempo liegt in dieser Gruppe bei max. 5:30 Minuten pro Kilometer.

Nordic Walking Einsteiger = für alle NeueinsteigerInnen