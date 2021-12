Rankweiler Autorin ist auf Erfolgskurs

Die 61-jährige Reingard Wöss hat in den letzten Jahren viele Romane und Thriller dokumentiert.

Aus dem Hobby wurde eine richtige und schon bekannte Autorin auf der europäischen Bühne. Die 61-jährige Rankweilerin Reingard Wöss hat in den letzten sechs Jahren elf Liebesromane, drei Krimithriller und mehrere Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Der große Traum als Schriftstellerin ist erst in ganz späten Jahren wahr geworden. Die Lockdowns nützte die Hobby-Buchautorin um ihre schon erstellten Bücher nochmals gewaltig aufzustocken. Im Frühling erschien der Krimithriller „Rasende Rache“, der zum Teil in Vorarlberg spielt.