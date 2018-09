Rankweiler Alexander Bösch holt WM-Bronze

Der dreifache Junioren-Weltmeister Alexander Bösch aus Rankweil holt bei der Fahrpferde WM in Ungarn die Bronzemedaille.

Von 6. – 9. September fand in Mezöhegyes (Ungarn) die Weltmeisterschaft für junge Fahrpferde statt. Der dreimalige Juniorenweltmeister Alexander Bösch aus Rankweil ging mit der 5-jährigen Westfalenstute Finesse an den Start. Am Donnerstag sicherte sich Bösch mit dem 3. Rang in der Qualifikation den Startplatz für das Finale. Nach der Finaldressur und dem kombinierten Hindernisfahren konnte Alexander Bösch mit seiner Beifahrerin Claudia Kinz den 3. Platz behaupten. Damit war die Bronzemedaille in der Klasse der 5-jährigen Fahrpferde für Österreich gewonnen.