Rankweiler Adventmarkt übertraf alle Erwartungen

Im zweitägigen Vorweihnachtsmarkt am Marktplatz sorgten die Pfadfinder für Megastimmung.

Livekonzerte und Open-Air Events wie von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, James Blunt, Sting, Status Quo, Hubert von Goisern, Ray Wilson, Amy Mc Donald oder Van Morrison brachten in der Vergangenheit mehrere tausende Menschen aus ganz Vorarlberg auf den Rankweiler Marktplatz. Die Wiederauferstehung vom Rankweiler Adventmarkt sprengt aber den bisherigen Rahmen und das bisher dagewesene. Zwei Tage lang pilgerten am letzten Wochenende Menschenmassen, hauptsächlich waren die Bürger von der 13.000 Seelen-Marktgemeinde Rankweil zum Treffpunkt auf den Marktplatz gekommen und erlebten ein wahres Volksfest.

So viele Besucher wie noch nie sorgten in der Mitte vom Ortszentrum für ein richtiges Spektakel. Die diesjährige Ausgabe vom Adventmarkt Rankweil wird in die Geschichtsbücher mit einer neuen Rekordkulisse eingehen. Der alle zwei Jahre stattfindende Adventmarkt wurde heuer zum Renner. Rund zweihundert freiwillige Helfer vom Veranstalter der Pfadfindergruppe Rankweil sorgten trotz großem Zuschauerzuspruch für einen perfekten und professionellen Ablauf des Megaevents. Die Vorbereitungen auf den Rankweiler Adventmarkt haben schon im Sommer gestartet. Fast alle Waren, welche zum Verkauf angeboten wurden, haben die Mitglieder der Pfadfindergruppe Rankweil selbst hergestellt . Neben bunt gefüllten Marktständen mit Marmeladen, Kränzen, Gestecken und Handarbeiten sorgte das musikalische und kulinarische Angebot für reges Treiben auf dem Rankweiler Marktplatz.

Beim Lebkuchen backen leuchteten die Kinderaugen. Das bunte Kinderprogramm im Zelt der Altpfadfinder konnte dank des herrlichen Herbstwetters auch in die große Wiese verlegt werden und fand großen Anklang bei den Familien. Extra angereist bot auch der Schmied Franz Kuster seine handgefertigten Messer und beeindruckte mit seiner Arbeit am Amboss. Bei der Glasbläserin Denice konnten die Kinder ihre eigene Glaskugel für den Weihnachtsbaum blasen. „Nur dank dem großartigen Einsatz unseren vielen Helfern konnten wir den riesigen Ansturm bewältigen“ so Pfadfinder Rankweil Gruppenleiterin Nicole Mayer. Weiters meint Marktorganisator Peter Mück: „Seit dem Sommer unterstützen uns fleißige Frauen und Männer bei der Herstellung von Marmeladen, Stricksachen und Bastelarbeiten. Ohne die dieser besondere Markt nicht möglich wäre.“ Elternrats-Obmann Stephan Frick: „Die Leiter leisten nicht nur erstklassige Jugendarbeit, sondern sich auch tatkräftig dabei im Aufbau und Abbau vom Adventmarkt. Gesorgt wurde natürlich für die entsprechende Unterhaltung: Musikalisch wurde ebenfalls ein breites Programm geboten: Neben bekannten Größen wie Alex Sutter & Band, oder für viele als spezielles Highlight der ehemalige HMBC Frontman Philipp Lingg zusammen mit Christoph Mateka, präsentierten sich auch verschiedene Chöre und junge Vertreter der Musikschule Rankweil-Vorderland. Einen starken Auftritt hatten auch Sabrina Ganahl&Peter Sommer, Chor Pleasure und die Merowinger Bläser. „Viele Vorarlberger Musikgrößen haben sich stark präsentiert und wir möchten den jungen Talenten eine Bühne dafür bieten“, so Programm-Verantwortlicher Armin Wille. Ein spezielles Angebot, verbunden mit der besonderen Atmosphäre zu Füßen der Basilika, der Rankler Adventmarkt übertraf alle Erwartungen.