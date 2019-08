Rankweile Ladies im Spaziergang in Runde zwei

Trotz dem Fehlen von acht Kaderspielern gewann Rankweil gegen Saalfelden im ÖFB Ladies Cup klar mit 5:1

Im Spaziergang entledigte sich die „Notelf“ der Rankweiler Ladies der Aufgabe Pinzgau/Saalfelden. Trotz dem Fehlen von acht Stammspielerinnen Sheila Sanchez Pose, Mirnije Jashari Selimi, Sandro Aloi, Loredano Bono, Melanie Wäger, Steffi Köll, Julia Seeberger (Meniskus OP) und Johanna Maria Staffagewann die Truppe von Trainer Dursun Kaya klar mit 5:1 und steht erwartungsgemäß im Achtelfinale des ÖFB Ladies-Cup. Dabei vergaben die Ranklerinnen sogar die Chance einer Zweistelligen: Denn Angelina Maldoner (6./9./35.), Lara Scheichl (8./10./63.), Laura Wagner (11.), Elis Eiler (29.), Sophie Mosbach (34.) und Selma Kajdic (40./59./61./71.) leisteten sich den Luxus mehr als ein Dutzend an Hochkarätern auszulassen. Mit einem Doppelschlag nach Seitenwechsel durch Lara Scheichl und Selma Kajdic binnen einer Minute war das Weiterkommen fixiert. Pinzgau/Saalfelden trat nur mit zehn Feldspielerinnen und der Torfrau und ohne Ersatzspielern in Rankweil an. Vor allem der Langzeitausfall von Innenverteidigerin Julia Seeberger (Meniskusschaden) tut den Rot-Weiß Ladies verdammt weh.