Rankweil: Wohnhaus in Vollbrand

Haus in Rankweil in Vollbrand

Am späten Samstagabend geriet ein Wohnhaus in Rankweil in Vollbrand. Die Löscharbeiten waren auch noch in der Nacht im Gange.

Laut unserer Reporterin vor Ort sind die Löscharbeiten derzeit (Stand 0:00 Uhr) im Gange. Als die Feuerwehr ankam, befand sich das Haus in Rankweil bereits in Vollbrand. Es brannte in mehreren Räumen, die Ursache ist bisher unbekannt.

Es befand sich niemand im Gebäude. Laut ersten Informationen wurde daher auch niemand verletzt. Das Gebäude sei unbewohnt und stehe unter Denkmalschutz. Regelmäßig würden hier Obdachlose Schutz suchen.

Im Einsatz waren oder sind rund zwanzig Fahrzeuge der Feuerwehren Rankweil, Zwischenwasser, Meiningen, Altenstadt, Feldkirch und Götzis mit 120 Mann.

VOL.AT - Einsatzkräfte versuchen die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.