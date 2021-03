Rankweil will Menschen vom Flüchtlingslager Moria aufnehmen

Einstimmiger Beschluss der Rankweiler Gemeindevertretung nach Antrag des Grünen Forum Rankweil

RANKWEIL. Seit knapp zehn Jahren herrschen im Flüchtlingslager Moria in Griechenland wegen der Überfüllung an tausenden Menschen katastrophale Verhältnisse und ein Ende im größten Lager auf europäischer Ebene ist nicht absehbar. Fast sechzig Tonnen an Hilfsgüter hat Österreich dem Flüchtlingslager Moria zur Verfügung gestellt und hat die Soforthilfe umgesetzt. Allerdings hat sich die österreichische Bundesregierung mehrmals für eine Aufnahme von Migranten in Österreich nicht ausgesprochen und lehnte trotz mehrmaligen Versuch von verschiedensten Parteien ab. „Wir sind grundsätzlich bereit in Rankweil Menschen, insbesondere Familien, aus dem Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Allerdings muss sich die österreichische Bundesregierung dazu bekennen und bisher fehlt das Ja. Es ist eine reine Menschlichkeit. Hier geht es nicht um Parteipolitik in Rankweil. Es braucht aber ein professionelles Konzept und optimale Rahmenbedingungen dafür“, sagt Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn. 160 Flüchtlinge leben derzeit in der Marktgemeinde Rankweil und finden beste Voraussetzungen für ihren Lebensabschnitt in der Gegenwart und Zukunft vor. Für Prenn ist es aber von enormer und wichtiger Bedeutung, dass es drei Säulen für die Aufnahme von griechischen Flüchtlingen in Rankweil gibt. Die Soforthilfe ist bereits von Österreich umgesetzt. EU weit soll es laut Prenn einen eigenen Schlüssel geben. Auch dass die Familien hier in Rankweil leben dürfen und nicht bald wieder zurück in die Heimat müssen wäre wünschenswert. Schon bei der öffentlichen Gemeindevertretungssitzung am 22. Dezember letzten Jahres hat sich das Grüne Forum für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria in Rankweil ausgesprochen. Im Sozialausschuss der Marktgemeinde Rankweil wurde nun diese Initiative für gut und umsetzbar empfunden. Bei der öffentlichen Sitzung am 25. März haben sich alle Rankweiler Parteien für ein einstimmiges Ja festgelegt. Die Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall wird beauftragt der österreichischen Bundesregierung schriftlich diese Bekenntnis von Aufnahmen an Migranten aus Moria mitzuteilen. Eine Entscheidung ob Migranten aus Griechenland nach Rankweil kommen dürfen, wird wohl erst im Sommer zu erwarten sein. VN-TK