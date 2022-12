Rankweil: Pkw-Lenker (82) kollidiert mit mehreren Autos

Am Freitagnachmittag in Rankweil geriet ein 82-Jähriger mit seinem Auto aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, was einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen nach sich zog.

Am Freitag gegen 17.00 Uhr fuhr ein 82-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw in Rankweil auf der L50 in Richtung Ortsmitte. Aus unbekannter Ursache kam er dabei kurz vor der Apotheke leicht über die Mitte der Fahrbahn in den Gegenverkehr. Es kam zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Pkw. In weiterer Folge fuhr der Mann seitlich in ein weiteres Fahrzeug, welches auf der Fahrbahn in Richtung Rankweil stand. Vermutlich durch diese Kollision wurde der 82-jährige Fahrzeuglenker auf die Gegenfahrbahn geschleudert.