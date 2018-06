Rankweil: Mann bei Arbeitsunfall am Kopf verletzt

Rankweil - Verletzungen unbestimmten Grades im Kopf- und Oberkörperbereich zog sich ein 46-Jähriger Mann in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu.

Am Mittwoch gegen 14.55 Uhr waren zwei Männer (46 und 59 Jahre alt) in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rankweil mit Arbeiten in einem Stallgebäude beschäftigt. Beim Absenken des Teleskopstaplerarmes löste sich aus noch unbekannter Ursache der Gabelzinkenträger aus der Halterung und fiel vornüber zu Boden. Dabei wurde der 46-jährige Mann von dem Metallteil getroffen, wobei er sich Verletzungen unbestimmten Grades im Kopf- und Oberkörperbereich sowie am linken Fuß zuzog. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung ins LKH Feldkirch gebracht.