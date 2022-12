Rankweil: Fischer tot aus Baggersee geborgen

Nach einer eineinhalbstündigen Suchaktion konnte ein Mann nur mehr tot aus einem der Baggerseen in Rankweil-Brederis geborgen werden.

Am Montagabend kurz nach 19:30 Uhr wurde die Wasserrettung zu einem der drei Baggerseen in Rankweil-Brederis alarmiert, um einen vermissten Fischer zu suchen. Er war von Angehörigen als abgängig gemeldet worden, nachdem sie ihn zur angekündigten Heimkehrzeit nicht angetroffen hatten. Nachdem am Ufer des Sees Gegenstände vorgefunden wurden, die auf seinen letzten Aufenthaltsort schließen ließen, wurde sofort eine Suchaktion mit Schnorcheltauchern und Tauchern eingeleitet. Nach etwa eineinhalbstündiger Suche konnte er 10 bis 15 Meter vom Ufer entfernt in fünf Metern Tiefe gefunden werden.